Балаково, Саратовская область, 23 июня, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В городе Балаково Саратовской области с 22 июня ведут поиск восьмилетнего мальчика. По факту исчезновения ребенка организована доследственная проверка, сообщает региональное следственное управление СКР.

Пропавший ребенок

По предварительной версии, 22 июня около 15:00 (местное время) мальчик ушел из дома в 3-м микрорайоне в Балаково и до сих пор не вернулся. Родственникам ничего неизвестно о месте его нахождения.

Следователи опрашивают членов семьи мальчика, соседей, жильцов близлежащих домов, его сверстником.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Дагестане найден мертвым мальчик, пропавший несколько дней назад.

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