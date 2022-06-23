Москва, 23 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Спецназ Росгвардии в ходе спецоперации на Украине захватил танк Т-72 ВСУ с полным боекомплектом, сообщает 23 июня пресс-служба ведомства.

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«В ходе проведения поиска в одном из освобожденных от противника населенных пунктов Донбасса спецназовцы Росгвардии обнаружили исправный украинский танк Т-72 с полным боекомплектом», — сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что спецназ Росгвардии в различных схронах нашли и обезвредили неразорвавшийся снаряд к РСЗО «Ураган», 60 120-миллиметровых снарядов, две танковые мины, семь гранатометов, четыре выстрела к ним, более 5 тыс. патронов различного калибра.