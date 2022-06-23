Красноярск, 23 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин на пленарном заседании Красноярского градостроительного форума сообщил о том, что принято окончательное решение о строительстве метротрамвая в Красноярске.

Пресс-служба Минстроя РФ Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин

«Красноярцев поздравляю: только что завершился штаб с регионами, на котором было принято окончательное решение по строительству метротрамвая в городе», — цитирует Файзуллина 23 июня «РИА Недвижимость».

Он подчеркнул, что задачу нужно выполнить в установленные сроки. Также необходимо уложиться в заранее оговоренные лимиты средств.

Файзуллин считает, что при реализации проекта нужно использовать новые механизмы развития территорий, позволяющие оптимизировать изъятие земельных участков для прокладки метро.

Добавим, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, тема строительства метро в Красноярске прозвучала 23 июня на очередной сессии Заксобрания края. С докладом о ключевых направлениях работы регионального правительства выступил первый заместитель губернатора — председатель правительства края Юрий Лапшин.

«Важно понять, что наши планы расширяются. К 2026 году у нас будет первая очередь метрополитена. Залогом этого служат решение госкомиссии, подписанные документы, выделяемые сейчас лимиты. Более того, метрополитен рассматривается как часть развития электрического, рельсового транспорта Красноярска. Эта ветка может стать ядром современной транспортной инфраструктуры в краевой столице», — прокомментировал доклад Лапшина председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по строительству метро в Красноярске, начавшиеся в 1995 году, неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием.