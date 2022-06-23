Тирасполь, , 12:18 — REGNUM Власти Молдавии не интересуются чаяниями народа, а выполняют только то чего сами хотят. Об этом 23 июня на телеканале «Россия 24» заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал заявление молдавского президента Майи Санду, что в случае вступления республики в ЕС, приднестровцы также смогут в него войти.

«Никто не спрашивал молдавский народ, не проводил референдумов, — сказал Игнатьев. — Они занимаются так называемой евроинтеграцией, или евроимитацией, создавая проблемы людям, которые живут в Приднестровье».

Глава МИД ПМР отметил, что Санду хочет добиться, чтобы республика вошла в состав ЕС или Румынии, но у жителей Приднестровья «совершенно другие планы». Игнатьев напомнил, что в Приднестровье были референдумы, на которых граждане заявили свою позицию — независимость и развитие отношений с Россией.

Напомним, в Приднестровье с 1989 провели семь референдумов. На последнем референдуме 2006 года 97,1% высказались за независимость республики с последующим вхождением в состав РФ.

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