Тирасполь, 23 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Власти Молдавии не интересуются чаяниями народа, а выполняют только то чего сами хотят. Об этом 23 июня на телеканале «Россия 24» заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Он прокомментировал заявление молдавского президента Майи Санду, что в случае вступления республики в ЕС, приднестровцы также смогут в него войти.

«Никто не спрашивал молдавский народ, не проводил референдумов, — сказал Игнатьев. — Они занимаются так называемой евроинтеграцией, или евроимитацией, создавая проблемы людям, которые живут в Приднестровье».

Глава МИД ПМР отметил, что Санду хочет добиться, чтобы республика вошла в состав ЕС или Румынии, но у жителей Приднестровья «совершенно другие планы». Игнатьев напомнил, что в Приднестровье были референдумы, на которых граждане заявили свою позицию — независимость и развитие отношений с Россией.

Напомним, в Приднестровье с 1989 провели семь референдумов. На последнем референдуме 2006 года 97,1% высказались за независимость республики с последующим вхождением в состав РФ.