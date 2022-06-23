Подгорица, , 12:18 — REGNUM В Черногории на ближайшие 15 дней установлены новые цены на топливо. Евродизель и мазут подорожали на 20 центов каждый, дизель стоит 1,78 и 1,99 евро соответственно, сообщило Министерство капитальных вложений.

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Бензин Eurosuper 95 подорожал на восемь евроцентов и стоит 1,73 евро, а Eurosuper 98 — на девять евроцентов и стоит 1,77 евро.

Напомним, что власти Черногории, пытаясь сдержать рост цен на топливо снизили акцизы на 50%, но цены на нефтепродукты продолжают расти.