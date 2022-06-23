Пермь, , 12:17 — REGNUM В Пермском крае за сутки, 22 июня, в больницы поступили 23 пациента с коронавирусной инфекцией. Это на десять больше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

Число выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 371 117. За последние сутки зафиксирован 41 случай заражения. Новые факты отмечены в четырёх муниципальных образованиях: в Перми, в Октябрьском, Чайковском и Соликамском городских округах.

Выздоровели 361 986 человек. Жертвами COVID-19 стали 8 837 человек. Один летальный исход подтверждён 22 июня.