23 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что с 1 августа в Одесской области не будут преподавать русский язык и литературу.

Мирослава Романенко, , 12:49 — REGNUM С 1 августа в Одесской области не будут преподавать русский язык и литературу. Об этом 22 июня сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на директора Департамента образования и науки Одесской ОВА (областной военной администрации) Александра Лончака.

Одесса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. Русскую литературу заменят произведениями авторов из других государств. Кроме того, русский язык в школах не будет преподаваться даже факультативно. К такому решению пришли образовательные заведения при формировании учебной программы на 2022–2023 годы.

«Нам предлагали оставить русский язык и литературу как факультатив, но мы отказали. Департамент выступает за полный его запрет во всех городских учебных заведениях», — отчитался Лончак.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения критически оценили решение властей Одесской области.

«Придётся детям потерпеть несколько месяцев», — отреагировал Valdemar V.

«Ненадолго. После Донбасса наши ребята вернут и Одессу домой!» — написал Ден К.

«И это в русском городе?» — недоумевает Elena S.

«В жемчужине Российской империи запретили русский язык. Идиоты», — возмутился Николай.

Максим Воробьев. Одесса. 1829

«Да, напрасные у них потуги!» — пишет Екатерина.

«Одесса-мама заскучала по Родине», — прокомментировал L’yu.

«Ну и кто в Одессе, русском городе, оккупант?» — задался вопросом «Вагончик тронулся».

«Первого сентября видно будет, кто и чего запретил в Одессе», — добавил «Турист».

«Скоро от кастрюлеголовых (сторонники государственного переворота (майдана) 2014 года — М. Р.) и следа не останется. Одесса заждалась уже хорошей чистки и чистоты…» — написал Вадим.

«Пора Одессу освобождать от рагулей (имеются в виду жители Западной Украины — М. Р.)», — добавил Sergey L.

«В руководстве Украины не осталось вменяемых людей? Вводить в такое время такой закон в русскоязычном городе — это выстрел себе в ногу», — пишет Alina.

«Недолго им осталось изгаляться!» — отреагировала Ирина А.

«Надо освобождать!» — призвал Svinx.

«Рагули пришли в русский город и запрещают ему быть русским. Ну-ну», — отреагировала Алиса.

«А в чатах своих на голубом глазу уверяют, что никто им не мешает по-русски говорить и никак не притесняет…» — напомнил Станислав.

«Одесса была, есть и будет русской! Терпение…» — добавила Светлана У.

«Уже не знают, как ещё нагадить…» — отметил Павел.

«Требуется денацификация», — написала Nina.

«Очередная «их борьба», — пишет Owl.

«В Одессе запретить русский язык! Уже с ума сошли…» — возмутилась Toma.

«А чем заменят произведения Пушкина? Наверное, «творчеством» [украинской писательницы-русофобки Ларисы] Ницой!» — добавил Jjka.

«Чтобы с 1 августа… русский не стал в Одессе основным…» — отреагировал «Я фсех победю».

«Кроме как агонией назвать это нельзя! Только это не поможет! Одесса будет российской!» — отметил Odessa @ Volgograd.

«В Одессе никогда не говорили на мове кроме приезжих из области», — заметил Буба Р.

«Исаак Бабель, Ильф и Петров, [Валентин] Катаев, Анна Ахматова, [Константин] Паустовский, Иван Бунин, [Александр] Куприн, [Юрий] Олеша, Корней Чуковский и т.д. Это все писатели, которые или родились в Одессе, или прожили в ней часть своей жизни и описали ее в своих произведениях. И их запрещёно изучать одесситам. Но при этом одесситы должны изучать всяких писателей — уроженцев Львова или Винницы. Сюрреализм. Кстати, в курсе украинской литературы не изучается ни одного писателя из Одессы (ибо все они писали на русском). Некоторых из них изучали в курсе зарубежной литературы. Но теперь их и там изучать не будут. Хотя это все временно…» — подытожил Марк.

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