Улан-Удэ, , 12:17 — REGNUM За минувшие сутки в Бурятии выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Шесть человек госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Таким образом, всего за время пандемии в республике подтверждено 137 135 случаев инфицирования. В 3035 случаях заражение привело к летальному исходу.

Выздоровели после COVID-19 за сутки 21 пациент, а общее число излечившихся к настоящему времени достигло 133 878.