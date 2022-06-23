Улан-Удэ, 23 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Бурятии выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Шесть человек госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

Таким образом, всего за время пандемии в республике подтверждено 137 135 случаев инфицирования. В 3035 случаях заражение привело к летальному исходу.

Выздоровели после COVID-19 за сутки 21 пациент, а общее число излечившихся к настоящему времени достигло 133 878.