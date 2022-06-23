Москва, 23 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Новогодние праздники в 2023 году продлятся с 31 декабря по 8 января, сообщает 23 июня Минтруд РФ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В предвкушении Нового года

Министерство в телеграм-канале опубликовало календарь выходных дней на 2023 год. Ведомство подготовило проект постановления о переносе выходных.

Согласно публикации, новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. Продолжительными будут и майские праздники с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

Также длинные выходные ожидают жителей страны летом и осенью — с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.