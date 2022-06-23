Донецк, 23 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Вооруженные украинские формирования два раза в течение 10 минут обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 23 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что первый обстрел Киевского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:40 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

Также указывается, что в 11:50 ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка ещё шесть снарядов калибра 155 мм.

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