Москва, 23 июня, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Случаи обнаружения холеры в воде в России не зарегистрированы. Об этом РИА Новости заявили в Роспотребнадзоре.

Mark Knobil Госпиталь для больных холерой

«В 2022 году случаи обнаружения возбудителя холеры в источниках водоснабжения в России не зарегистрированы», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре заверили, что специалисты занимаются исследованием проб воды на наличие холерных вибрионов из поверхностных водоемов, зон рекреации, канализационных и водопроводных сооружений.