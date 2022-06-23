Воронеж, , 12:13 — REGNUM Движение автотранспорта в центральной части Воронежа будет частично перекрыто 25 июня в течение восьми часов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Вид с площади Ленина Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Ограничения вводятся в связи и с проведением торжественной церемонии выпуска офицеров ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина».

Так, движение автотранспорта 25 июня с 06:00 до 14:00 будет закрыто по площади Ленина, улицам Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского) и Кардашова.

С 17:00 24 июня и до 14:00 25 июня — будет запрещена парковка автотранспорта на площади Ленина, проспекте Революции (от площади Ленина до улицы Карла Маркса), улицах Плехановской (от улицы Пушкинской до улицы Дзержинского), Платонова и Кардашова.

Движение общественного транспорта в этот день, в период до 14:00, будет скорректировано — автобусы части маршрутов будут перенаправлены, а движение троллейбусных маршрутов № 7 и № 99 — приостановлено.