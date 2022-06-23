Москва, 23 июня, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Российские кинотеатры находятся в кризисе на фоне отмены показов иностранных фильмов, отечественные фильмы, в которые вкладывается много денег, окажутся на экранах только через несколько лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 июня об этом заявил журналистам вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») по итогам заседания рабочей группы по вопросам текущей ситуации в российском кинопрокате и мерах его поддержки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владислав Даванков

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«Очень много денег выделено на развитие нашего российского кино, но пока производство разгонится до необходимых объемов… У нас кино интересное, но оно будет только через два года. Кинотеатры заглавными буквами говорят нам, что к тому времени просто негде будет показывать это кино», — сказал парламентарий.

Даванков отметил, что эксперты предложили ряд дельных мер, которые помогут кинотеатрам пережить трудности. В частности, с правительством будет обсуждаться предложение депутата Госдумы Елены Драпеко (СРЗП) о снижении НДС для кинотеатров, в которых зрители могут перекусить или купить сувениры, добавил он.

Также правительству будет предложено перераспределить деньги, которые направлены на строительство новых кинотеатров.

«Сейчас действительно кризис у кинотеатров. Может быть не надо строить новые сейчас, а поддержать как раз старые. Это не повышает нагрузку на бюджет. Эти деньги уже запланированы, будем тоже говорить об этом с правительством в ближайшее время», — сказал парламентарий.

Даванков обратил внимание на то, что в ходе заседания рабочей группы свою позицию не высказало Минкультуры.