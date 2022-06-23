Ярославль, 23 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Ярославле не состоялся ряд аукционов на приобретение квартир для детей-сирот. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

По подсчётам издания, не нашлось желающих продавать властям квартиры по 13 аукционам, на очереди ещё 27. Судя по всему, собственников недвижимости и строителей не устроила цена, предложенная властями. Максимальная стоимость покупки однокомнатной квартиры для сирот площадью не менее 28 квадратных метров составляет 2 млн 34 тысячи рублей. В Ярославле стоимость однокомнатной квартиры в новостройке сейчас начинается от 3 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году был признан несостоявшимся 361 аукцион, в первом квартале 2022 года — более 200.