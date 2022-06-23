Уфа, , 12:14 — REGNUM Акция по обмену настольными играми, книгами и детскими игрушками «Зелёная суббота» пройдет в Уфе. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Детская игрушка

Сообщается, что 25 июня по многочисленным просьбам жителей, в Уфе будут обмениваться не только книгами, пазлами, настольными играми, детскими игрушками, но и одеждой, обувью и аксессуарами.

Отмечается, что каждый год в России выбрасываются сотни миллионов штук детских игрушек.

«При этом переработки детских игрушек в России нет и создать её крайне сложно: пластик на игрушке не маркирован, зачастую игрушки неоднородны по материалу. Поэтому единственный реальный путь снижения воздействия игрушек на природу — это меньше покупать и обмениваться, когда они уже не нужны», — приводит пресс-служба слова члена президиума партии «Зелёные» Александры Кудзаговой.

Акция «Зелёная суббота» пройдет 25 июня в центре «Башкирия» с 12:00 часов до 15:00 часов по ул. Менделеева, д. 205.