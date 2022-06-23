Берлин, 23 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Второй этап плана по сокращению потребления газа запущен в Германии, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек 23 июня журналистам.

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По его словам, будет представлена «аукционная модель по экономии газа». Это позволит отрасли снова закупать газ, при этом за отказ от него будет предусмотрено вознаграждение.

«Газ в Германии — дефицитный товар», — подчеркнул Хабек.

Как сообщало ИА REGNUM, план по чрезвычайной ситуации в газовой сфере, состоящий из трёх этапов, германские власти запустили весной. Первый этап — стадия раннего предупреждения, второй — стадия повышенной готовности, третий — чрезвычайная ситуация с вмешательством государства в рыночный процесс.

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