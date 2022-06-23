Пермь, 23 июня, 2022, 12:11 — ИА Регнум. В Перми суд рассмотрел дело об убийстве местного жителя по неосторожности. Мужчина убил приятеля, пытаясь оказать медпомощь, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Суд

По данным судебной инстанции, в декабре 2021 года мужчины употребляли наркотические средства. Неожиданно один пермяк потерял сознание. Приятель, полагая, что товарищу требуется неотложная медицинская помощь, попытался ее оказать. Он стал сдавливать грудную клетку друга и бить ладонями по лицу. Такие действия привели к летальному исходу. Экспертиза показала, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Фигурант уголовного дела признал полностью свою вину. Суд назначил мужчине десять месяцев лишения свободы. Срок мужчина будет отбывать в исправительной колонии общего режима.