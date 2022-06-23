Москва, , 12:11 — REGNUM Российская певица Мария Кац выразила 23 июня свои соболезнования в связи с кончиной солиста группы «Ласковый май» Юры Шатунова.

Юрий Шатунов Скриншот видео на YouTube

«Он был просто мегапопулярным артистом. Я очень печалюсь, что его не стало. Дело даже просто в таком человеческом отношении», — приводит её слова RT.

Также Кац добавила, что, хотя она и не является поклонником такого стиля музыки, однако это не значит, что она не испытывает грусть по поводу ухода солиста «Ласкового мая».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Подмосковье скончался лидер советской поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов.

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