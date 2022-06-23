Москва, 23 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Нынешний конфликт на Украине — это не первая попытка «окончательного решения русского вопроса» после распада СССР. Первой стала первая чеченская война, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Кто и как ее начал, как конфликтовали между собой ельцинские кланы — Шахрай, Шумейко и кто-то еще — это второй вопрос. А вот как вело себя НТВ в эту войну, я знаю. Оно расстреливало армию, истекающую кровью в Чечне информационными снарядами всех калибров. И делалось это, как мы знаем, не только Гусинским, но и Филиппом Денисовичем [Бобковым], который был советником Гусинского, что очень изумило всех ближайших соратников Филиппа Денисовича, которые не приняли такой странный разворот в биографии своего шефа», — заявил Кургинян.

Дело в том, что Бобков был одним из тех людей, которые в рядах КГБ прорабатывали, а затем осуществляли план развала СССР во имя вхождения оставшейся части России в Европу. Он же затем продолжил курировать попытки расчленить Россию для введения ее в Европу по частям по требованию западных эмиссаров, «нет» которым сказал президент России Владимир Путин и та часть элиты, что стоит за ним.

Уже тогда нацеленные на развал России элиты нашей страны хотели, чтобы первая чеченская война стала своего рода войной Хонти и Пандеи по «Обитаемому острову» братьев Стругацких, и после проигрыша в этой войне должен был бы быть «окончательно решен русский вопрос».

«И стало ясно, что… надо поддерживать вот это государство, эту политическую элиту, эту власть, которая была мне беспредельно нелюба. И все, что творилось, к чему я относился как к ликвидационному процессу, тем не менее государство надо поддержать, потому что как только оно рухнет, все будет кончено полностью. Не будет новых страниц русской истории, эта станет последней», — продолжил политолог.