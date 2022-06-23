Первый раз уничтожить Россию хотели через Чечню, Украина — второй. Кургинян
Москва, 23 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Нынешний конфликт на Украине — это не первая попытка «окончательного решения русского вопроса» после распада СССР. Первой стала первая чеченская война, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Дело в том, что Бобков был одним из тех людей, которые в рядах КГБ прорабатывали, а затем осуществляли план развала СССР во имя вхождения оставшейся части России в Европу. Он же затем продолжил курировать попытки расчленить Россию для введения ее в Европу по частям по требованию западных эмиссаров, «нет» которым сказал президент России Владимир Путин и та часть элиты, что стоит за ним.
Уже тогда нацеленные на развал России элиты нашей страны хотели, чтобы первая чеченская война стала своего рода войной Хонти и Пандеи по «Обитаемому острову» братьев Стругацких, и после проигрыша в этой войне должен был бы быть «окончательно решен русский вопрос».