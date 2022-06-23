София, , 12:10 — REGNUM Сотни человек собрались у здания Народного собрания (правительства) Болгарии в Софии с требованием к народным депутатам принять положение об увеличении заработной платы для работников бюджетной сферы. Об этом 23 июня сообщает софийская газета «Факты».

Протест Nathan Keirn

По некоторым данным, митингующие граждане блокировали центральный вход в корпус высшего законодательного органа страны и разместили на указанной территории несколько палаток. Полиция не предпринимает действий по разгону демонстрантов.

Напомним, 23 июня очередное заседание НС Болгарии было сорвано из-за отсутствия кворума. Ранее болгарский парламент вынес вотум недоверия правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.