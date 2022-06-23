София, 23 июня 2022, 12:10 — REGNUM Сотни человек собрались у здания Народного собрания (правительства) Болгарии в Софии с требованием к народным депутатам принять положение об увеличении заработной платы для работников бюджетной сферы. Об этом 23 июня сообщает софийская газета «Факты».
По некоторым данным, митингующие граждане блокировали центральный вход в корпус высшего законодательного органа страны и разместили на указанной территории несколько палаток. Полиция не предпринимает действий по разгону демонстрантов.
Напомним, 23 июня очередное заседание НС Болгарии было сорвано из-за отсутствия кворума. Ранее болгарский парламент вынес вотум недоверия правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.