Саратов, , 12:20 — REGNUM Уголовное дело о невыплате заработной платы возбуждено в Саратовской области. Сотрудник одного из частных дошкольных учреждений не получал законные выплаты несколько месяцев, сообщает региональное следственное управление СКР.

Денег нет Bnkomi.ru

По данным следствия, с мая по август 2021 года неустановленные лица из числа руководства частного детского сада, расположенного во Фрунзенском районе Саратова, из корыстной и иной личной заинтересованности допустили полную невыплату свыше двух месяцев зарплаты и иных выплат сотруднику, осуществляющего деятельность на основании трудового договора, на общую сумму 150 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в городе Энгельсе Саратовской области руководство организации задолжало сотрудникам около 30 млн рублей заработной платы.

Читайте также: Сотрудникам саратовской мебельной фабрики почти год не выплачивали зарплату