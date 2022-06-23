Мадрид, 23 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Бельгийский полузащитник Аксель Витсель перейдёт из дортмундской «Боруссии» в мадридский «Атлетико» на правах свободного агента. Об этом 23 июня сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Андрей Пронин ИА REGNUM Аксель Витсель (слева)

Отмечается, что контракт «Атлетико» с 33-летним игроком будет рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» предложил Витселю контракт на один год с возможностью продления ещё на сезон.