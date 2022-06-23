Кировск, Ленинградская область, , 12:13 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов разыскивают вора, который вынес из храма в Кировском районе Ленинградской области мощевик с частицей мощей Святого Пантелеймона. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В храме Каширская Марина (с) ИА REGNUM

В местное отделение полиции 22 июня поступило сообщение от настоятеля храма «Усекновения Главы св. Иоанна Предтечи» о том, что частица мощей Святого Великомученика и целителя Пантелеймона была украдена неизвестным в храме в Кировске.

Полиция ведёт работу по установлению и задержанию злоумышленника.