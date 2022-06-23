Ижевск, 23 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. На очередной сессии Гордумы Ижевска, которая состоялась 23 июня, депутаты внесли поправки в Правила благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Парковка

В новой редакции правил введено понятие «гостевая стоянка». Это даст возможность жителям многоквартирных домов организовывать парковки на земельных участках, которые принадлежат муниципалитету.

По словам спикера гордумы Фарита Губаева, в основном застройка Ижевска велась в советское время, когда у населения не было еще столько автомобилей, как сегодня.

«Организация гостевых стоянок на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности — это не парковки под шлагбаумом, а стоянки для всех желающих», — пояснил он.

Гостевые стоянки — это открытые площадки, предназначенные для размещения автомобилей. При этом стоянки не должны быть оборудованы шлагбаумами, ограждениями и другими конструкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, до 1 июля в Ижевске продлен мораторий на штрафы за парковку на озелененных территориях. Мораторий не действует в случае парковки на муниципальных территориях, а также в случаях, когда на припаркованный во дворе дома автомобиль поступила жалоба.

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