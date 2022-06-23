Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Энтузиасты выпустили дополнение к Cyberpunk 2077, которое добавляет в игру радиостанцию с музыкой из онлайн-игры Final Fantasy XIV. Об этом 23 июня сообщает портал PCGamesN.

Компьютерная игра Cyberpunk 2077

Модификацию (мод), разработкой которой занимается пользователь портала NexusMods Miku393, можно скачать на странице проекта. Стоит отметить, что для её установки потребуется установить несколько других модов. После того, как все они будут установлены, геймерам нужно будет лишь добавить треки в папку дополнения и музыка из Final Fantasy XIV будет звучать каждый раз, когда они будут включать радио.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Cyberpunk 2077 может получить лишь одно сюжетное дополнение. Поклонники игры и журналисты сделали такое предположение после высказывания главы CD Project Адама Кичиньского, которое он сделал в мае 2022 года.

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