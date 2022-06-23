Цюрих, Швейцария, 23 июня 2022, 12:05 — REGNUM Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 23 июня сообщается на сайте организации.

Сборная России по футболу
Сборная России по футболу

Сборная России поднялась с 36-го на 35-е место. При этом российская команда не сыграла ни одного матча из-за отстранения от международных турниров.

Это произошло из-за того, что опережавшая Россию сборная Египта потеряла большое количество очков и опустилась на восемь строчек вниз после нескольких поражений.

Топ-10 рейтинга сборных по версии ФИФА:

  1. Бразилия — 1837.

  2. Бельгия — 1821.

  3. Аргентина — 1770.

  4. Франция — 1764.

  5. Англия — 1737.

  6. Испания — 1716.

  7. Италия — 1713.

  8. Нидерланды — 1679.

  9. Португалия — 1678.

  10. Дания — 1665.