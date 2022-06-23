Цюрих, Швейцария, 23 июня 2022, 12:05 — REGNUM Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 23 июня сообщается на сайте организации.
Сборная России поднялась с 36-го на 35-е место. При этом российская команда не сыграла ни одного матча из-за отстранения от международных турниров.
Это произошло из-за того, что опережавшая Россию сборная Египта потеряла большое количество очков и опустилась на восемь строчек вниз после нескольких поражений.
Топ-10 рейтинга сборных по версии ФИФА:
Бразилия — 1837.
Бельгия — 1821.
Аргентина — 1770.
Франция — 1764.
Англия — 1737.
Испания — 1716.
Италия — 1713.
Нидерланды — 1679.
Португалия — 1678.
Дания — 1665.