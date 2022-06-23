Цюрих, Швейцария, , 12:05 — REGNUM Сборная России поднялась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 23 июня сообщается на сайте организации.

Сборная России по футболу

Сборная России поднялась с 36-го на 35-е место. При этом российская команда не сыграла ни одного матча из-за отстранения от международных турниров.

Это произошло из-за того, что опережавшая Россию сборная Египта потеряла большое количество очков и опустилась на восемь строчек вниз после нескольких поражений.

Топ-10 рейтинга сборных по версии ФИФА: