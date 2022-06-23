Донецк, 23 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Украинские обстреляли населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом 23 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 11:10 украинские войска открыли огонь по Пантелеймоновке, выпустив восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования совершили обстрел посёлка шахты имени Изотова в Горловке.