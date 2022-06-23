Новосибирск, 23 июня, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Руководители и сотрудники новосибирских компаний перечислят однодневный заработок в фонд адресной поддержки жителей Луганской Народной Республики. Об этом сообщил президент Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрий Бернадский.

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«Мы не можем остаться в стороне, потому что чувство взаимопомощи и привычка помогать тем, кому сейчас особенно тяжело − глубокая традиция русского народа», − подчеркнул он.

По его словам, предпринимательское сообщество региона выступило с инициативой о помощи в восстановлении инфраструктуры Беловодского района ЛНР.