Ханты-Мансийск, , 12:02 — REGNUM В Югре мошенники обманули местных жителей ещё почти на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает окружное УМВД.

Телефонный мошенник

За сутки в регионе зафиксировали семь фактов мошенничества. Житель Нижневартовска искал интимных отношений и в интернете нашёл соответствующее объявление. Он договорился с незнакомкой о встрече, но она так и не приехала. А затем ему позвонил неизвестный и заявил, что счёт мужчины якобы заблокирован и для разблокировки нужно заплатить, а после деньги вернут на карту. Гражданин перевёл на некий счёт 225 тыс. рублей и лишь потом заподозрил обман.

А семилетний мальчик скачивал с телефона отца игры в интернете. Он нажал на всплывающее окно и после этого телефон завис и выключился, а с карты пропали 13 тыс. рублей.