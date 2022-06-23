Брюссель, , 12:01 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама назвал «позором» то, что Болгария блокирует вступление Северной Македонии в Европейский союз, а также обвинил европейских лидеров в «бессилии», сообщает Reuters.

Эди Рама Bundesministerium für Europa

«Это позор, что страна НАТО, Болгария, держит в заложниках две другие страны НАТО, а именно Албанию и Северную Македонию…, а 26 других стран ЕС сидят на месте, демонстрируя пугающее бессилие», — сказал Рама журналистам 23 июня, прибыв на специальный балканский саммит с лидерами ЕС.

Член ЕС Болгария в 2020 году заблокировала начало переговоров о вступлении в ЕС с Северной Македонией из-за спора, связанного с историей и языком. Это также препятствует принятию в ЕС Албании, поскольку союз увязывает решение по Албании с решением по Северной Македонии.

Рама, который некоторое время обдумывал возможность отказаться от участия в саммите, также имел в виду разочарование шести балканских кандидатов в ЕС — Албании, Боснии, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии — тем, что Франция и Германия не делают достаточно для оказания давления на Болгарию с тем, чтобы та сняла свое вето. Подобного рода решения ЕС требуют единодушного согласия 27 государств.

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