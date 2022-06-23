Анкара, , 12:00 — REGNUM В настоящее время в Стамбуле планируется провести встречу по «зерновой проблеме», однако её сроки на данный момент неизвестны. Об этом 23 июня рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Мевлют Чавушоглу U. S. Department of State

«Техническая встреча в Стамбуле планируется, но сроки пока неизвестны», — сказал он.

При этом глава турецкого МИД добавил, что Анкара ведёт серьёзное расследование заявлений о том, что Россия якобы «крадёт» украинское зерно.

«Такие заявления поступают и нам, это серьёзно расследуется», — пояснил Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент РФ Владимир Путин заявил на ПМЭФ-2022, что Россия не препятствует вывозу с Украины зерна.