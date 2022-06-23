Москва, 23 июня 2022, 11:59 — REGNUM Известие о смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова стало шоком для певицы Ирины Салтыковой, сообщает 23 июня RT.
«Я пока ещё не могу осознать это. Для меня он молодой, здоровый парень, вёл нормальный образ жизни», — сказала Салтыкова.
Она отметила, что трагедия случилась в период, когда у Юрия «по работе пошло хорошо».
Салтыкова назвала Шатунова хорошим парнем.
Как сообщало ИА REGNUM, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта.