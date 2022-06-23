Москва, , 11:59 — REGNUM Известие о смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова стало шоком для певицы Ирины Салтыковой, сообщает 23 июня RT.

Ирина Салтыкова Скриншот с YouTube

«Я пока ещё не могу осознать это. Для меня он молодой, здоровый парень, вёл нормальный образ жизни», — сказала Салтыкова.

Она отметила, что трагедия случилась в период, когда у Юрия «по работе пошло хорошо».

Салтыкова назвала Шатунова хорошим парнем.

Как сообщало ИА REGNUM, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта.