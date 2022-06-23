Томск, 23 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Томске возбуждено уголовное дело по факту отравления женщины с ребёнком выхлопными газами. Пострадавшие госпитализированы в тяжёлом состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

Simone Ramella Выхлопные газы

Предварительно установлено, что всю ночь с 23 по 24 мая в гаражном боксе на цокольном этаже жилого дома работал двигатель автомобиля. При этом выхлопные газы по общему вентиляционному каналу попали в квартиру, расположенную этажом выше.

В результате проживавшие в квартире мать с малолетним ребёнком получили тяжёлое отравление. К моменту приезда врачей скорой помощи они были без сознания.

Дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Следователи осмотрели место происшествия, назначили различные экспертизы.