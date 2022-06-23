Кострома, , 13:09 — REGNUM Администрация Костромской области планирует увеличить размер выплат молодым специалистам, работающим на селе. Закон об этом внесён в думу региона.

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Сейчас выпускники, трудоустраивающиеся в ветеринарные службы и агропромышленные предприятия получают единовременную поддержку в размере от 50 до 250 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от уровня образования и удалённости села, в которое едет работать человек.

Поправки в закон предусматривают увеличение поддержки на 50 тысяч рублей по всем категориям. Таким образом, если предложение будет одобрено депутатами, выпускники будут получать от 100 до 300 тысяч рублей. За последние три года мерой поддержки воспользовались 50 молодых специалистов.

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