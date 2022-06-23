София, 23 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Очередное заседание Народного собрания (парламента) Болгарии 23 июня было сорвано из-за отсутствия кворума в сессионном зале. Об этом сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По предварительной информации, на свои рабочие места не пришли более половины нардепов. О причинах такого поведения народных избранников не сообщается.

Напомним, 22 июня НС Болгарии большинством голосов объявило вотум недоверия действующему болгарскому правительству во главе с Кирилом Петковым.

Это вызвало волну протестов по всей стране.