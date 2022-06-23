Уфа, , 12:00 — REGNUM Еще 800 комплексов для фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) введены в эксплуатацию в 2022 году на дорогах Башкирии. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба пресс-служба правительства региона.

Видеофиксация ПДД Geograph.ie

«Установка комплексов необходима, прежде всего, для соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима. Как показывает практика, это одна из немногих действенных мер для улучшения культуры вождения. Мы уже не раз говорили, что показатели количества раненых в результате ДТП и смертности планомерно движутся вниз, а для нас — это лучшая похвала», — приводит пресс-служба слова руководителя ГКУ Транспортная дирекция Башкирии Мансафа Низакаева.

Сообщается, что комплексы были установлены на наиболее аварийных и опасных участках дорог, а также на участках с повышенной интенсивностью движения.

Отмечается, что новые камеры будут фиксировать несколько видов нарушений правил дорожного движения. Так, кроме превышения скорости, они будут фиксировать непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение дорожной разметки и проезд на запрещающий сигнал светофора.