Кишинёв, 23 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Правительство Молдавии, созданной правящей партией «Действие и солидарность» (ПДС) в августе 2021 года, не выполняет предвыборных обещаний. Об этом на протестном митинге в Кишинёве 23 июня заявил депутат парламента республики от Партии социалистов Александр Одинцов.

Партия Социалистов Республики Молдова Акция протеста ПСРМ

Он обвинил власти в неспособности добиться конкретных результатов и назвать цели, которых следует добиваться, кроме рассуждений о евроинтеграции.

«Скажите по пунктам раз, два, три, четыре, мы обещали, но … («не смогли», прим. — ИА), просим прощения у Молдавии, уходим в отставку», — сказал Одинцов.

Участники митинга пришли с плакатами, на которых призывают правительство уйти в отставку. Они также скандируют: «Позор!».

Напомним, ранее экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон также объяснил ухудшение экономической ситуации в стране «некомпетентностью» действующего правительства. Он отметил, что обстановка стала ухудшаться уже через несколько месяцев после того, как оно приступило к работе.