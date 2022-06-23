Сеул, 23 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 23 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Korea.net Вооруженные силы Республики Корея

По их словам, коронавирус выявлен у 541 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 174 256.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 7497 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 305 738.

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