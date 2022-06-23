Рязань, , 12:15 — REGNUM Девять учреждений культуры Рязани, которые предстоит отремонтировать, проинспектировал вместе с дирижёром, заслуженным деятелем культуры РФ Сергеем Проскуриным врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Об этом руководитель региона сообщил 23 июня в социальных сетях.

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По словам Павла Малкова, на выездном совещании обсудили, в каком состоянии находятся объекты культуры и какие конкретные действия по ним нужно предпринимать. Инспекция затронула филармонию, художественный музей, центр народного творчества, музыкальный театр, театр драмы, кукольный театр, ТЮЗ, музей Павлова и музыкальный колледж.

«В музее Павлова нужен комплексный ремонт. Договорились, что самый острый вопрос с входной группой решаем прямо сейчас, а параллельно делаем проект на реконструкцию. При реконструкции театра драмы заложили ремонт половины близлежащей дороги, а вторую забыли — будем исправлять. Также будем обсуждать обновление сценического оборудования. На особый контроль берем ТЮЗ, уникальное здание, предстоит большая работа по ремонту. Очень тщательно нужно подойти к восстановлению Нижнего городского сада и расположенных там филармонии, художественного музея и центра народного творчества. В таком виде, как сейчас, оставлять нельзя», — рассказал об итогах Павел Малков.

Врио губернатора похвалил за порядок театр кукол, где «буквально каждый уголок сделан с большой любовью и вниманием» и пообещал помочь с ремонтом подсобного здания.