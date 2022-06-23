Врио рязанского губернатора оценил масштабы ремонта культобъектов
Рязань, 23 июня, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Девять учреждений культуры Рязани, которые предстоит отремонтировать, проинспектировал вместе с дирижёром, заслуженным деятелем культуры РФ Сергеем Проскуриным врио губернатора Рязанской области Павел Малков. Об этом руководитель региона сообщил 23 июня в социальных сетях.
По словам Павла Малкова, на выездном совещании обсудили, в каком состоянии находятся объекты культуры и какие конкретные действия по ним нужно предпринимать. Инспекция затронула филармонию, художественный музей, центр народного творчества, музыкальный театр, театр драмы, кукольный театр, ТЮЗ, музей Павлова и музыкальный колледж.
Врио губернатора похвалил за порядок театр кукол, где «буквально каждый уголок сделан с большой любовью и вниманием» и пообещал помочь с ремонтом подсобного здания.