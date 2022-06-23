Комсомольск, Ивановская область, 23 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Новая дорога построена между городами Комсомольск и Тейково Ивановской области, сообщили 23 июня в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Ивановской области Дорога

С просьбой решить проблему транспортной доступности ранее к властям региона обратились жители Комсомольска. Главным препятствием был грунтовый разрыв длиной в километр, дорогу здесь пришлось строить заново. Сейчас дорогой, которая пока не введена в эксплуатацию, пользуются жители. В результате время в пути между городами составляет всего 30 минут.

«Это та самая перемычка, которую просили жители. У нас получалось, что Комсомольск и Тейково не были связаны, не хватало километра всего. Фактически новую дорогу пришлось построить. Теперь соединили, наконец-то, как и планировали, Комсомольск и Тейково нормальной дорогой», — сказал в ходе поездки в Комсомольский район губернатор Станислав Воскресенский.

Работы по строительству дороги планируют завершить в июле, региональная дорожная лаборатория приступила к оценке качества работ.