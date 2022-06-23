Иркутск, 23 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В 2022 году на ремонт и строительство дорог в Иркутской области из регионального бюджета дополнительно выделено 1,7 млрд рублей. Как сообщает 23 июня телеграм-канал областного правительства, по предложению губернатора Приангарья Игоря Кобзева, средства направят в муниципалитеты.

Правительство Иркутской области Дорога в Иркутской области

«Субсидии на ремонт и реконструкцию муниципальных дорог на сумму 4,7 млрд рублей были распределены в мае. Но остались заявки с готовой проектной документацией. Главы администраций очень просили выделить дополнительные средства. В результате перераспределения областного бюджета субсидии получат ещё 16 муниципалитетов, там отремонтируют 19 участков дорог», — иркутский губернатор.

Капитальные ремонты пройдут в Свирске, Саянске, Тулуне, Нижнеудинске, Усть-Илимске, Зиме, Усть-Уде, Куйтуне, Чуне, в сёлах Большая Елань Усольского района, Кимильтей Зиминского района, Троицке Заларинского района, в деревне Грановщина Иркутского района, в Вихоревке Братского района.

Также средства направят на строительство дорог к школе в рабочем пос Маркова и к школе и детскому саду в пос Дзержинск Иркутского района.

Как сообщало ИА REGNUM, на ремонт дороги Братск — Усть-Илимск в этом году направят почти миллиард рублей. В нормативное состояние придут три участка общей протяженностью 30 километров.

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