Донецк, 23 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел посёлка шахты имени Изотова в Горловке. Об этом 23 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 11:00 зафиксирована атака с позиций в Дзержинске. По Горловке украинские артиллеристы выпустили пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские артиллеристы открыли огонь по Озеряновке и Горловке в Донецкой Народной Республике.