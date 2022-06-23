Пенза, 23 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Пензенской области по результатам единых государственных экзаменов (ЕГЭ) будут составлять рейтинг муниципалитетов. Отслеживать заинтересованность старшеклассников в выборе того или иного предмета, а также повысить качество подготовки к экзаменам поручил 23 июня губернатор региона Олег Мельниченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В общеобразовательных организациях области закончили обучение 4740 одиннадцатиклассников. Основной период единого госэкзамена продлится до 2 июля. Проводится ЕГЭ по 14 предметам.

По информации областного минобразования, все больше одиннадцатиклассников предпочитают сдавать экзамены по обществознанию, химии и географии.

Мельниченко распорядился повысить качество подготовки к экзаменам, уделив особое внимание естественно-научным направлениям.

«Если ребята выбирают эти предметы, но получают недостаточно высокие баллы — это тревожный симптом для нас, поэтому необходимо более ответственно подходить к преподаванию профильных дисциплин. Итоги ЕГЭ показывают качество преподавания и системы образования в регионе», — констатировал глава Пензенской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области выпускные вечера для старшеклассников состоятся 25 июня.

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