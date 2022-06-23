Сыктывкар, 23 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В 2022 году в Коми будут благоустроены 23 общественные территории в семи муниципалитетах. Об этом в ходе своего выступления в Госсовете сообщил глава республики Владимир Уйба.

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«Эти объекты в прошлом году выбрали сами жители путем онлайн-голосования. В этом году жители республики уже определили территории, которые будут благоустроены в 2023-м», — отметил чиновник.

Всего за 2021 год в Коми было благоустроено 149 территорий в 46 городских и сельских населённых пунктах.