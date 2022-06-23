Улан-Удэ, 23 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Из-за аварийной ситуации на электросетях произошло также массовое отключение объектов «Водоканала» в столице Бурятии Улан-Удэ. В частности, оказался обесточен головной водозабор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Администрация Улан-Удэ ulan-ude-info.ru Селенга в Улан-Удэ

Во избежание подобных происшествий, как отмечается, на предприятии предусмотрено несколько обводов для подключения к электропитанию резервной линии.

«В настоящее время все насосные станции по всем трём водозаборам работают в штатном режиме, идёт наполнение ёмкостей», — отметили в мэрии.

Энергетики также решают вопрос по подключению других объектов «Водоканала».