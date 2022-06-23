Пекин, , 11:49 — REGNUM Североатлантический альянс (НАТО) должен прекратить делать провокационные заявления в адрес Китая, а также распространять дезинформацию. Об этом 23 июня заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

«Мы настаиваем на том, что НАТО должна прекратить проводить идеологические линии, провоцировать конфронтацию, распространять дезинформацию и делать провокационные высказывания в адрес Китая, а также прекратить попытки развязать новую холодную войну», — сказал он.

Также китайский дипломат указал, что альянс представляет из себя инструмент, «с помощью которого США сохраняют свою гегемонию и манипулируют ландшафтом европейской безопасности» и добавил, что НАТО уже «устроило беспорядок» на территории Европы, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе этого делать не нужно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Китай будет упоминаться в новой стратегической концепции альянса, так как подъём этой страны якобы представляет вызов интересам, ценностям и безопасности военно-политического блока