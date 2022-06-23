Санкт-Петербург, 23 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Причиной сильного пожара в пятиэтажном жилом доме в поселке Дубровка Всеволожского района Ленинградской области стал взрыв бытового газа. В результате ЧП пострадал ребенок. Об этом 23 июня сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

t. me/drozdenko_au_lo Дом в поселке Невская Дубровка, где произошел пожар

Напомним, по данным ГУ МЧС по Ленобласти, 40 пожарных при помощи 20 единиц техники тушат огонь в многоквартирном жилом доме. В 10:25 мск пожар был локализован на площади 30 кв. м.

«Квартира не эксплуатировалась, повреждены две межквартирные перегородки, целостность межэтажных перекрытий не нарушена», — сообщил губернатор Ленобласти. — Пострадавший — один из двоих находившихся в квартире подростков, госпитализирован».

По словам Александра Дрозденко, полиция и органы СКР ведут проверку, в том числе по факту нахождения в квартире посторонних лиц.